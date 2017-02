Barclays belässt Deutsche Bank auf 'Equal Weight' - Ziel 19 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen.Die Deutsche Bank bemühe sich redlich, einen Schlussstrich unter ein hartes Jahr 2016 zu ziehen, schrieb Analyst Kiri Vijayarajah in einer Studie vom Donnerstag. Die Kapitalaussichten hätten sich zwar gebessert, ein finaler Endpunkt sei aber weiterhin nicht in Sicht. Die Profitabilität in den Kernbereichen zählt er weiter zu den Sorgenpunkten./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.