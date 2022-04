Barclays belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Finanztrends Video zu Delivery Hero



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Das erste Quartal des Essenslieferdienstes habe mehr oder weniger den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim Durchsehen der Präsentation gebe es aber einige hilfreiche zusätzliche Aspekte, was die Fortschritte beim Erreichen der Profitabilitätsschwelle betreffe./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2022 / 06:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2022 / 06:22 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.