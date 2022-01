Barclays belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 160 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Dass der Lieferdienst nach der angekündigten Übernahme des spanischen Konkurrenten Glovo im Kernsegment Essenslieferungen bald operativ schwarze Zahlen schreiben wolle, sei ein positives Signal, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies zeige, dass sich Delivery Hero nachhaltig in Richtung Profitabilität bewegt und im Verlauf von 2023 auch auf Konzernbasis ein deutlich positives operatives Ergebnis (Ebitda) erreichen könne./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2022 / 07:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2022 / 07:50 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.