Barclays belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 160 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Delivery Hero nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen.Analyst Andrew Ross passte sein Bewertungsmodell für den Essenslieferdienst mit etwas Verspätung an die Geschäftsresultate für das vergangene Jahr sowie das erste Quartal an. Die Aktie bleibe mittelfristig ein Kerninvestment und sei nach dem jüngsten Kursrückgang auch ansprechend bewertet, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Delivery Hero dürfte im laufenden Jahr die Erwartungen übertreffen./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2021 / 16:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2021 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.