Barclays belässt Daimler auf 'Overweight' - Ziel 115 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Daimler nach dem Kapitalmarkttag des Fahrzeugkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen.Das vom Management der Lkw-Sparte avisierte mittelfristige Profitabilitätsziel habe genau seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Kai Mueller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sehr positiv wertete er Äußerungen, wonach die Margen in Europa in der Lage sein sollten, die prozentual zweistelligen Werte in Nordamerika zu erreichen./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2021 / 14:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2021 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.