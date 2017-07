Barclays belässt Daimler auf 'Equal Weight' - Ziel 70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Daimler auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen.Ähnlich wie BMW verfüge Daimler durch seine Marke Mercdes trotz aller Sorgen rund um das Thema Diesel über bedeutenden Wert, was vom Markt aktuell nicht ausreichend gewürdigt werde, schrieb Analystin Kristina Church am Donnerstag mit Blick auf die Elektrifizierung in der Autobranche. Mercedes dürfte mit Blick auf Entwicklungen im Bereich autonomes Fahren durch Kostenverteilungen auf den gesamten Konzern weiter fortgeschritten sein als der Rest der Branche./ck/bek Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.