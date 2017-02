Barclays belässt Daimler auf 'Equal Weight' - Ziel 68 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Daimler auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen.Der Stuttgarter Autobauer könnte von der angekündigten Senkung der Unternehmenssteuer in den USA profitieren, schrieb Analystin Kristina Church in einer Studie vom Mittwoch. Die drohenden Importzölle für Einfuhren in die Vereinigten Staaten dürften aber den Gewinn je Aktie im kommenden Jahr deutlich belasten./la/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.