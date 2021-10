Barclays belässt Credit Suisse auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12,50 Franken belassen.Es sei gut, dass die Streitfragen rund um angebliche Gesetzesverstöße im Zusammenhang mit einer Korruptionsaffäre in Mosambik nunmehr beigelegt worden seien, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch kämen mit dem jetzt erzielten Vergleich Strafzahlungen und damit Kosten auf die schweizerische Bank zu und das wiederum lese sich nicht gut./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2021 / 23:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2021 / 23:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.