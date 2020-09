Barclays belässt Covestro auf 'Overweight' - Ziel 48 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Covestro nach einem Medienbericht über ein Interesse des Finanzinvestors Apollo Global Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen.Er habe schon mehrfach darauf hingewiesen, dass strategische oder Finanzinvestoren die Unterbewertung des Kunststoffkonzerns würdigen dürften, wenn es die anderen Anleger nicht täten, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar sei der Spielraum für weitere Kostensenkungen begrenzt. Doch Covestro sei für eine starke Barmittelschöpfung bekannt, was ein wichtiges Kriterium für Finanzinvestoren sei. Zudem könnte Apollo Teile des Spezialitätensegments CAS losschlagen, um damit teilweise den Kaufpreis zu refinanzieren./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2020 / 20:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2020 / 20:38 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.