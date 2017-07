Barclays belässt Covestro auf 'Equal Weight' - Ziel 74 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat die Aktie der Bayer-Kunststofftochter Covestro nach einer Investorenveranstaltung auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen.Unternehmenschef Patrick Thomas habe mit Blick auf die Geschäftsbedingungen ein insgesamt positives Bild gezeichnet, sich aber vorsichtig zur Absatzentwicklung im zweiten Quartal geäußert und für 2019 steigende Investitionen in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer Studie vom Montag. Er interpretiere zudem die neuen Ziele zum Barmittelzufluss in Höhe von 5 Milliarden Euro positiv. Die negative Marktreaktionen auf die Aussagen dazu sei übertrieben gewesen./gl/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.