Barclays belässt Covestro auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Covestro nach einem Treffen mit Finanzvorstand Frank Lutz auf "Equal Weight" belassen.Wichtigste Nachricht der Veranstaltung sei gewesen, dass der Kunststoffhersteller Zukäufe etwaigen Ausschüttungen an die Aktionäre klar vorziehe, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer Studie vom Montag. Dies dürfte so manchen Anleger überrascht haben./edh/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.