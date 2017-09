Barclays belässt CRH auf 'Overweight' - Ziel 35 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für CRH auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen.CRH bleibe sein bevorzugter Wert im europäischen Baustoffsektor, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer Studie vom Donnerstag. In diesem Jahr habe das Papier bislang am schwächsten abgeschnitten und der Bewertungsaufschlag sei verschwunden. CRH habe zudem eine gut gefüllte "Kriegskasse" für wertsteigernde Zukäufe - ein einzigartiger Fall in dem Sektor./ajx/la Datum der Analyse: 07.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.