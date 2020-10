Barclays belässt Beiersdorf auf 'Overweight' - Ziel 115 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Beiersdorf vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen.Nach Gesprächen mit Investoren denke er, dass viele von ihnen Short-Positionen in Beiersdorf eingegangen seien, da sie mit der Zahlenvorlage des Konsumgüterkonzerns eine Streichung oder Verschiebung der Margenziele für 2023 erwarteten, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2020 / 00:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2020 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.