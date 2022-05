Barclays belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 85 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Investoren hätten bereits hohe Erwartungen an das erste Quartal gehabt und diese habe der Chemie- und Pharmakonzern nun erfüllt, schrieb Analystin Emily Field in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der schwachen Pharma-Sparte habe die starke Agrarsparte und das Geschäft mit rezeptfreien Medikamente positiv gegenüber gestanden. An den bestätigten Ausblick gehe Bayer erwartungsgemäß konservativ heran./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 06:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2022 / 06:41 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.