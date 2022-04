Barclays belässt BP auf 'Overweight' - Ziel 700 Pence

Finanztrends Video zu BP



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Ein Ölpreis von 100 US-Dollar pro Barrel sei nun die Grundannahme für den Energiesektor, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Jahre unzureichender Investitionen in der Branche hätten nun höhere Preise zur Folge. Ölproduzenten mit einer höheren Gewichtung des Fördergeschäfts dürften folglich stärkere Aufwertungen erfahren als solche mit einem Fokus auf die Verarbeitung und Vermarktung. Bei BP belaste der Wegfall des Gewinnbeitrags der Beteiligung an der russischen Rosneft./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2022 / 18:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2022 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.