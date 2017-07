Barclays belässt BMW auf 'Overweight' - Ziel 118 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen.Der aktuelle Aktienkurs des Münchener Autobauers enthalte bislang keinerlei Wert für die Fahrzeug-Elektrifizierung, schrieb Analystin Kristina Church am Donnerstag in einer Branchenstudie zu Unternehmen des Autosektors, die auf Antriebsstränge ausgerichtet sind. Zudem geht sie davon aus, dass die finanziellen Auswirkungen durch den Wirtschaftszyklus in den USA oder die Diesel-Thematik in Europa für BMW weit weniger dramatisch seien als dies die aktuelle Bewertung vermuten lasse./ck/bek Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.