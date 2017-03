Barclays belässt BASF auf 'Equal Weight' - Ziel 87 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF nach einem Analystentreffen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen.Es habe positive Kommentare zu der Chemiesparte gegeben, so dass die Gewinnprognosen für dieses Segment angehoben werden könnten, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer Studie vom Freitag. Satz blickt gleichwohl etwas vorsichtig in die Zukunft. BASF habe anscheinend jüngst eine Geschäftschance im Agrarbereich verpasst, wie der Verkauf von Teilen des Pflanzenschutz-Geschäfts von Dupont an die FMC Corporation zeige./la/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.