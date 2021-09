Barclays belässt Astrazeneca auf 'Overweight' - Ziel 100 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca nach Studienergebnissen eines Krebsmittels auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Pence belassen.Der Pharmakonzern runde in puncto Onkologie eine vielversprechende Woche ab, schrieb Analystin Emily Field in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Anwendung des Mittels Lynparza gegen Prostata-Krebs habe sie bislang keine Umsätze in ihrem Modell eingearbeitet./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2021 / 07:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2021 / 07:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.