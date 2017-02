Barclays belässt Allianz auf 'Underweight' - Ziel 150 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Aktie des Versicherers Allianz nach der Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen.Das Management des Versicherers habe eine gewisse Flexibilität bei seiner künftigen Dividenden- und Ausschüttungspolitik angedeutet, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer Studie vom Montag. So könnte das Kapital in den kommenden drei Jahren nicht zwangsläufig immer nur durch Aktienrückkäufe ausgeschüttet werden./ajx/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.