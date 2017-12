Barclays belässt Airbus auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus anlässlich der beschlossenen Wechsel im Management des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen.Der künftige Fabrice Brégier sei allgemein als Nachfolger für den bisherigen Vorstandschef Tom Enders erwartet worden, schrieb Analyst Phil Buller in einer am Montag vorliegenden Studie. Das bestätigten auch seine Gespräche mit Investoren in den vergangenen Tagen./bek/edh Datum der Analyse: 18.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.