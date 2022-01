Barclays belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 800 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. In Erwartung eines weiteren Jahres geprägt von Gewinnsteigerungen im europäischen Tech-Hardware-Sektor sprach Analyst Keagan Bryce-Borthwick in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie von einem "Déjà-vu". Die jüngste Rotation heraus aus dem Tech-Sektor gebe den Anlegern zwar zu denken. Er sehe darin aber eine Gelegenheit, um gezielt nachzukaufen. Dabei präferiert er Aktien von Branchenausrüstern wie ASML./tih/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2022 / 18:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2022 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.