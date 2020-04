Barclays belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 315 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding NV":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 315 Euro belassen.Der Chipindustrie-Ausrüster sei in der gegenwärtigen Krise besser positioniert als in früheren, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Schätzungen nur leicht, die negativen Auswirkungen dürften sich in Grenzen halten. ASML sollte sich als relativ defensiv erweisen in der aktuellen Krise./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 17:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.