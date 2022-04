Barclays belässt AMS-Osram auf 'Underweight' - Ziel 14,50 Franken

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AMS-Osram nach einer Investorenveranstaltung auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14,50 Franken belassen. Das Unternehmen bewege sich stark auf die Micro-LED-Technologie zu, schrieb Analyst Keagan Bryce-Borthwick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings dürften die damit erzielten Umsätze erst 2025 in größerem Ausmaß zum Gesamtumsatz beitragen. Im Hinblick auf die neue Technologie sei die Aixtron-Aktie vielversprechender. Bei AMS fürchtet er eine zyklische Korrektur mit weiteren Kürzungen des Bedarfs der Autoindustrie./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2022 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2022 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.