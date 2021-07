Baader Bank streicht Nestle von 'Top Stock Ideas'-Liste - 'Add'

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Nestle-Aktie von ihrer Auswahlliste "Top Stock Ideas" gestrichen, aber die Einstufung auf "Add" mit einem Kursziel von 115 Franken belassen.Die Sektorrotation sei bereits sehr weit fortgeschritten, wovon insbesondere Schweizer Qualitätswerte profitiert hätten, schrieben die Experten der Bank in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anlegern empfehlen sie, nun Gewinne bei Wachstumswerten mitzunehmen und stattdessen auf Unternehmen mit bisher schwachem Kursverlauf zu setzen, deren Quartalsbericht als Kurstreiber fungieren könnte./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2021 / 16:16 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.