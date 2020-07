Baader Bank streicht Bayer von 'Top Pick'-Liste - weiter 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Bayer-Aktie von ihrer "Top Pick"-Liste gestrichen, die Einstufung aber auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen.Die Glyphosat-Vergleiche seit der Einigung mit US-Klägern im Juni hätten nicht ausgereicht, um die Kursentwicklung anzutreiben, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es brauche wohl drastischere Veränderungen wie etwa eine Übernahme, Aufspaltung oder Vorstandswechsel. Die Chancen dafür seien zwar größer geworden, lägen aber dennoch unter 50 Prozent./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2020 / 07:57 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.