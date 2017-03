Baader Bank senkt Zurich auf 'Hold' - Ziel 290 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Zurich Insurance Group von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 295 auf 290 Franken gesenkt.Die Versicherer würden als wachstumsschwach betrachtet und auch so bewertet, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Er sieht jedoch Faktoren wie Übernahmeaktivitäten, starkes Engagement in Wachstumsmärkten und Erfolge in der Vermögensverwaltung, die dem Sektor neuen Schwung bringen könnten. Die Papiere der Schweizer seien allerdings fair bewertet. Die Erwartung nachlassenden Wettbewerbsdrucks im Firmenkundengeschäft habe sich nicht bestätigt./ag/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.