Baader Bank senkt Ziel für Symrise auf 90 Euro - 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Symrise von 92 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Add" belassen.Den europäischen Chemieunternehmen stehe in den kommenden drei bis vier Monaten wegen der Covid-19-Pandemie ein herber Abschwung bevor, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktien des Duftstoff- und Aromenherstellers seien derweil weiterhin qualitativ hochwertig und zeichneten sich durch einen defensiven Charakter aus. Angesichts der niedrigen Bewertung der Papiere sei zudem die Gefahr von Kursrückschlägen begrenzt./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 17:24 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.