Baader Bank senkt Ziel für Symrise auf 108 Euro - 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Symrise nach Jahreszahlen von 115 auf 108 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen.Fraglich sei, ob die starke Dynamik ausreiche, um die Investoren weiter zu erfreuen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel für die Papiere des Aromenherstellers berücksichtige die neue Realität mit einer anderen Aufteilung der Anlageklassen, schrieb er mit Blick auf die Inflationsgefahr und die steigenden Renditen am Anleihemarkt./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2021 / 17:22 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.