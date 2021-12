Baader Bank senkt Ziel für Software AG auf 42 Euro - 'Add'

Weitere Suchergebnisse zu "Software":

Finanztrends Video zu Software



mehr >

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Software AG von 43 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Add" belassen. Analyst Knut Woller rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf das Jahr 2022 unverändert mit einem beschleunigten Wachstum des Softwarekonzerns sowie einer höheren Profitabilität. Allerdings kürzte er geringfügig seine Schätzungen, was er mit etwas konservativeren Erwartungen in Zeiten erhöhter Coronavirus-Unsicherheit begründete./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2021 / 16:51 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.