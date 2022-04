Baader Bank senkt Ziel für Shop Apotheke auf 100 Euro - 'Add'

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Shop Apotheke anlässlich der jüngst präsentierten Eckzahlen von 125 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Add" belassen. Analyst Volker Bosse schraubte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Umsatz- und Gewinnschätzungen für den Online-Arzneimittelhändler nach unten. Der Experte verwies auf die verzögerte Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland. Dieses dürfte nach seiner Einschätzung ab 2023 verpflichtend eingeführt werden./la Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2022 / 18:09 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.