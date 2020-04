Baader Bank senkt Ziel für Nestle auf 109 Franken - 'Add'

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Nestle von 115 auf 109 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Add" belassen.Er habe seine Prognosen für den Gewinn je Aktie bis 2022 gesenkt, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Nahrungsmittelkonzern werde nicht immun sein gegen die Auswirkungen des Corona-Virus. Allerdings sei Nestle sein bevorzugter Schweizer Branchenwert, da das Unternehmen weniger anfällig sei als seine Wettbewerber./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2020 / 16:25 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.