Baader Bank senkt Ziel für Metro AG auf 8 Euro - 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Metro AG von 10,50 auf 8,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Die Investitionen des Großhandelskonzerns in Umsatzwachstum zahlten sich allmählich aus, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Sanktionen gegen Russland gingen allerdings nicht spurlos an dem Konzern vorbei, weshalb der Experte mit einem geringeren Gewinn rechnet./jcf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2022 / 16:11 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.