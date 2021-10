Baader Bank senkt Ziel für Givaudan auf 4500 Franken - 'Add'

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Givaudan nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 4600 auf 4500 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Add" belassen.Der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen habe die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts steigender Rohstoffkosten stelle sich derweil die Frage, wie profitabel der Konzern im kommenden Jahr sein wird./la/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2021 / 14:50 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.