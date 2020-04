Baader Bank senkt Ziel für Fuchs Petrolub auf 33 Euro - 'Reduce'

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub Vz":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Fuchs Petrolub von 43 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen.Den europäischen Chemieunternehmen stehe in den kommenden drei bis vier Monaten wegen der Covid-19-Pandemie ein herber Abschwung bevor, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Im Gegensatz zu der Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 aber dürfte der Schmierstoffhersteller erst einmal noch nicht von dem Rückenwind von Seiten der Rohstoffpreise und der Bruttomargen profitieren./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 17:24 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.