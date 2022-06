Baader Bank senkt Ziel für Cewe auf 100 Euro - 'Add'

Finanztrends Video zu CEWE Stiftung



mehr >

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Cewe von 126 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Der Fotodienstleister sei schwach ins Geschäftsjahr gestartet, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er senkte seine Jahresprognosen. Der Abschlag auf das historische Bewertungsniveau erscheine angesichts des Gegenwinds durch die Kosten und die Nachfrage-Unsicherheiten gerechtfertigt. Cewe bleibe aber ein grundsolides Unternehmen./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2022 / 17:16 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.