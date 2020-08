Baader Bank senkt Ziel für Aroundtown auf 6,50 Euro - 'Buy'

Finanztrends Video zu Aroundtown SA



MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Aroundtown vor Zahlen von 9,25 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Andre Remke begründete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das niedrigere Kursziel vorrangig mit seinen gesenkten Prognosen für den Nettovermögenswert und das operative Ergebnis (FFO I) der Immobiliengesellschaft. Die Aktie habe damit immer noch deutliches Kurspotenzial. Es sprächen aktuell gute Gründe für und gegen eine Kurserholung; mehr Klarheit dürfte die Zahlenvorlage bringen./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2020 / 13:53 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.