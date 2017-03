Baader Bank senkt K+S auf 'Sell' und Ziel auf 20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat K+S von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 21 auf 20 Euro gesenkt.Die Kursrisiken würden die möglichen positiven Kurstreiber überwiegen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorgelegten Studie. Der Experte blickt nun pessimistisch auf die Entwicklung der Kali-Preise in den kommenden beiden Jahren und damit auch auf die Möglichkeiten des Dünger- und Salzkonzerns, die Schulden schnell zu senken./mis/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.