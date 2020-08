Baader Bank senkt Deutsche Post auf 'Add' - Ziel hoch auf 40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Deutsche Post von "Buy" auf "Add" abgestuft, das Kursziel aber von 35 auf 40 Euro angehoben.Die Post profitiere vom zunehmenden Online-Handel, aber der von der Corona-Pandemie ausgelöste Anstieg der Mengen könnte nun an Dynamik einbüßen, begründete Analyst Christian Obst das neue Votum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch auf der Kostenseite könnte der Druck steigen. Das neue Kursziel resultiere aus seinen Gewinnschätzungen am oberen Ende der vom Logistiker formulierten 2022er-Ziele./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2020 / 12:40 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2020 / / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.