Baader Bank senkt Corestate auf 'Add' und Ziel auf 20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Corestate Capital Holding":

Finanztrends Video zu Corestate Capital Holding



mehr >

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Corestate Capital nach den am Vortag veröffentlichten Zahlen von "Buy" auf "Add" abgestuft und das Kursziel von 30 auf 20 Euro gesenkt.Die Resultate seien erwartungsgemäß schwach ausgefallen, und der erhoffte Jahresausblick der Immobiliengesellschaft sei ausgeblieben, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er kritisierte, dass sich die weitere Entwicklung beim Unternehmen nur schwer voraussagen lasse. Daher sei auch eine Kurserholung ungewiss, wenngleich die Aktie aktuell wenig anspruchsvoll bewertet sei./tav/he Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2020 / 16:48 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.