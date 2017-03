Baader Bank senkt Bechtle auf 'Hold' - Ziel hoch auf 105 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Bechtle von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 104 auf 105 Euro angehoben.Nachdem die Aktie mittlerweile das obere Ende ihrer bisherigen Bewertungsspanne erreicht habe, sehe er auf dem gegenwärtigen Niveau nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Knut Woller in einer Studie vom Mittwoch. Er glaube 2017 an weitere Marktanteilsgewinne bei dem IT-Dienstleister, aber einem Marktumfeld, das weiterhin an Schwung verliere./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.