Baader Bank hebt Ziel für Puma SE auf 76 Euro - 'Add'

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Finanztrends Video zu Puma



mehr >

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Puma SE nach Zahlen von 73 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen.Es gebe ermutigende Anzeichen für den Sportartikler, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Obwohl er wegen der schwächer als erwartet ausgefallenen Umsatzentwicklung im zweiten Quartal seine Jahresschätzungen senkte, bestätigte er seine Gewinnschätzungen für 2022./men/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2020 / 13:10 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.