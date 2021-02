Baader Bank hebt Ziel für Kion auf 82 Euro - 'Add'

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für die Aktie des Gabelstaplerherstellers und Lagertechnikspezialisten Kion von 72 auf 82 Euro angehoben.Die Einstufung wurde auf "Add" belassen. Analyst Peter Rothenaicher rechnet laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie dank einer boomenden Nachfrage in der Sparte Dematic und einer Erholung der Sparte Industrial Trucks & Services (IT&S) mit Rekordergebnissen im Jahr 2022./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2021 / 14:28 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.