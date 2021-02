Baader Bank hebt Ziel für K+S auf 11 Euro - 'Add'

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für K+S von 9 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen.Die meisten der von ihm bewerteten europäischen Chemiewerte dürften sich schneller und stärker als derzeit vom Markt erwartet erholen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dies spiegele sich aber bereits teilweise in den Bewertungen wider. Bei K+S sollte die Veräußerung in Amerika eine Neubewertung stützen./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2021 / 17:03 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.