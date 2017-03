Baader Bank hebt Ziel für Infineon auf 20 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Infineon wegen der höheren Unternehmensziele von 18,40 auf 20,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der optimistische Ausblick des Chipherstellers spiegele sein eigenes Szenario wider, in dem er von strukturellem Wachstum im Geschäft mit Halbleitern für die Autoindustrie ausgehe, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer Studie vom Montag. Der Experte sieht sich in seinen Annahmen für ein prozentual zweistelliges Gewinnwachstum bei Infineon in den kommenden Jahren bestätigt./tav/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.