Baader Bank hebt Ziel für Deutsche Euroshop an - 'Reduce'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Deutsche Euroshop nach einem Übernahmeangebot von 17,80 auf 22,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Analyst Andre Remke in verwies einer am Montag vorliegenden Studie auf die Übernahmeofferte von Finanzinvestoren. Der Aktienkurs des auf Einkaufszentren spezialisierten Immobilienkonzerns sei inzwischen in etwa auf das Niveau des Übernahmepreises gesprungen und dies dürfte wohl auch das Kursniveau der kommenden Monate bleiben, schrieb Remke. Daher könnten Gewinnmitnahmen in einem gewissen Umfang sinnvoll sein, weshalb er vorerst bei seinem Anlageurteil bleibe./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2022 / 14:23 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.