Baader Bank hebt Ziel für Brenntag auf 62 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Brenntag von 56 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Zudem wurde die Aktie in die "Top Pick"-Liste der Bank aufgenommen. Analyst Christian Obst erwartet für den Chemikalienhändler im kommenden Jahr ein beschleunigtes Gewinnwachstum. Deshalb habe er seine Gewinnprognose (bereinigtes EPS) für 2018 erhöht, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/zb Datum der Analyse: 11.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.