Baader Bank hebt Puma SE auf 'Add' und Ziel auf 95 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Finanztrends Video zu Puma



mehr >

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Puma SE nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Präsentation der Jahreszahlen von "Reduce" auf "Add" hochgestuft.Das Kursziel wurde von 80 auf 95 Euro angehoben. Der Sportartikelhersteller habe Hinweise darauf gegeben, dass der Umsatz in diesem Jahr prozentual zweistellig wachsen könnte, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem dürfte der Gegenwind von der Währungsseite etwas nachlassen. Damit könne Puma höhere Frachtkosten kompensieren./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021 / 13:24 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.