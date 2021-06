Baader Bank hebt Metro auf 'Add' und Ziel auf 12 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Metro St":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Metro angesichts der weiter gefallenen Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland von "Reduce" auf "Add" hochgestuft und das Kursziel von 8 auf 12 Euro angehoben.Die allgemeinen Bewirtungsrestriktionen dürften zunehmend gelockert und Restaurantgäste wieder im Außen- und Innenbereich bewirtet werden, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein ähnlicher Trend zeichne sich in ganz Europa ab. Das Umsatzwachstum des Großhandelskonzern sollte sich daher in den kommenden Quartalen deutlich erholen. Für das neue Kursziel verwies er zudem auch auf die allgemein gestiegene Marktbewertung./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2021 / 17:20 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.