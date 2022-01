Baader Bank hebt Kion auf 'Buy' - Ziel 108 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Kion nach einem kursmäßig bislang schwachen Januar von "Add" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 103 auf 108 Euro angehoben. Die mittelfristigen Wachstumsaussichten für den Hersteller von Lagertechnik seien exzellent, lobte Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sei davon überzeugt, dass eine enttäuschende Profitabilität nur einen vorübergehenden Effekt hat. Die Kursschwäche biete eine gute Kaufgelegenheit./tih/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2022 / 17:04 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.