Baader Bank hebt Compugroup auf 'Add' - Ziel 72 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Finanztrends Video zu CompuGroup Medical



mehr >

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Compugroup nach dem jüngsten Kursrückschlag von "Reduce" auf "Add" hochgestuft, das Kursziel aber auf 72 Euro belassen. Vor Weihnachten sei der auf die Gesundheitsbranche ausgerichtete Software-Anbieter Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechne aber, basierend auf aktuell verfügbare Informationen, nur mit einem minimalen Einfluss auf das operative Geschäft durch diese kriminelle Attacke. Nach den jüngsten Kursverlusten und aufgrund des verbesserten Chance-Risikoprofils habe er daher sein Anlageurteil überarbeitet./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2022 / 07:28 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.